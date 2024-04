Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in București! Un tanar amenința ca se arunca de la etajul 9, negociatorii Poliției au intervenit de urgențaPolițiștii din București sunt in alerta dupa ce un tanar in varsta de 26 de ani a a amenințat ca se arunca de la etajul 9 al unui bloc din Capitala."La data de 21 martie 2024 Poliția…

- Alarma a fost data de administratorul blocului. Polițiștii au deschis o ancheta și vor sa afle ce imprejurari a murit barbatul, dar nu exclud nici varianta sinuciderii. Din primele informații, este vorba de un barbat de origine franceza, in varsta de 55 de ani. La fața locului s-au deplasat de urgența…

- Doi tineri au vandalizat o mașina in Cluj-Napoca. Aceștia au distrus-o și au spart geamurile pentru a fura bunurile din ea. Polițiștii au reușit sa recupereze bunurile in totalitate. „La data de 13 martie polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția…

- Oamenii legii au fost alarmați de familia medicului, care nu a mai fost de gasit. Polițiștii au localizat-o pe femeie dupa semnalul GPS al telefonului! S-a dat alarma in Capitala, dupa ce o doctorița nu a mai fost de gasit! Femeia in varsta de 43 de ani a plecat de acasa, insa nu a mai raspuns la telefon,…

- Tanara de aproximativ 20 de ani a fost gasita zacand intr-o balta de sange intr-o scara de bloc din Centrul Vechi. Alerta a fost data de o locatara iar la fața locului au venit imediat polițiștii locali și criminaliști. In cursul zilei de duminica, in zona s-au facut masuratori pentru a vedea cum s-a…

- Politistii specializati in protectia animalelor au desfasurat in 2023 peste 9.000 de controale si au salvat peste 900 de animale aflate in situatii de pericol, informeaza IGPR intr-un comunicat de presa. Oamenii legii au intocmit peste 2.300 de dosare penale, au efectuat 90 de perchezitii si au dat…

- O mama a ținut sa transmita mulțumiri speciale unui echipaj de la Biroul Rutier al Poliției municipiului Suceava, care a intervenit prompt și eficient pentru a-i duce mai repede copilul la spital.S-a intamplat vineri, in jurul orei 13.30, pe șoseaua de centura a Sucevei, unde traficul se desfașura ...

- Este alerta in București și in Ilfov, dupa ce un pistol, dar și cartușe, au fost furate dintr-un cartier de lux de langa Capitala, chiar din casa unui fost ofițer SRI. Hoții sunt inca liberi de mai bine de 72 de ore. Polițiștii care ii cauta pe suspecți sunt obligați sa poarte veste antiglonț.