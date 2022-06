Angajați salvați după ce au căzut într-un rezervor cu ciocolată lichidă Doua persoane au fost salvate dupa ce au cazut intr-un rezervor plin cu ciocolata lichida, la fabrica Mars M&M din Pennsylvania, au declarat oficialii. Ambii pacienți au fost transportați la spital. „Un pacient a fost transportat pe sol, iar o persoana a fost transportata cu elicopterul”, a declarat pentru CNN dispecerul de la 911, apelul unic de urgența SUA. Nu se cunoaște deocamdata care este nivelul ranilor, in caz ca ele exista. „Echipele de pompieri au reușit sa-i scoata direct din rezervor”, a declarat joi pentru CNN Brad Wolfe, supervizorul comunicațiilor de la dispeceratul 911 din Lancaster… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

