Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta penala a inceput dupa ce autoritațile spaniole au observerat o creștere a plangerilor și a sesizarilor depuse de pasageri cu privire la articolele disparute din bagajele pe care le-au predat pentru a fi imbarcate in avion, relateaza Business Insider.Vineri, Guardia Civil, poliția naționala a…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din Brodina, cunoscut polițiștilor judiciariști suceveni ca unul dintre cei mai versați hoți din județul Suceava, a ajuns din nou in arest, pus sub acuzare pentru o spargere din luna august a acestui an, data in municipiul Suceava.In urma probatoriului administrat ...

- Polițiștii judiciariști din cadrul Biroului Investigații Criminale – Poliția Municipiului Suceava au documentat activitatea infracționala și au administrat material probator inclusiv prin desfașurarea unei percheziții domiciliare, intr-un dosar penal privind o fapta de furt cu prejudiciu mare sesizata…

- Au fost continuate cercetarile privind sesizarea formulata la data de 25.10.2023 de catre o femeie domiciliata in comuna Dornești care a reclamat faptul ca a fost sparta o locuința in comuna Fratauții Noi, zona Vuliva. In cadrul cercetarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca din locuința parții vatamate,…

- Spania a confiscat artefacte antice de aur in valoare de 60 de milioane de euro (63,6 milioane de dolari), furate din Ucraina, dupa ce hotii au fost prinsi incercand sa le vanda la Madrid, a anuntat luni politia spaniola, transmite Reuters. Cele 11 obiecte, in principal bijuterii, printre care se numara…

- Un barbat din Dolj, in varsta de 22 de ani, a crezut ca a dat lovitura, in schimb a fost prins de poliție, asta dupa ce a furat dintr-o locuinta bijuterii din aur in valoare de 35.000 de lei. Autoritațile l-au prins pe tanar in vama Nadlac.

- O romanca a fost arestata in Franța dupa ce, in urma cu cateva luni a furat, alaturi de o banda organizata, bijuterii de peste 10 milioane de euro dintr-un magazin de lux din mijlocul Parisului.Aceștia au acționat profesionist, intrand intr-un magazin renumit de ceasuri și bijuterii chiar in mijlocul…

- Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Craiova a dispus, marti seara, arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a celor 8 barbati, implicati in scandalul cu violente din barul din Craiova. In urma scandalului cu violenta izbucnit intre mai multi tineri care se aflau sambata noaptea…