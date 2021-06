Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 38.400 in primul trimestru din 2021, in crestere cu 2.800 fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,79% in primele trei luni din…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 18 mai. Sunt vacante 461 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. NOU: Adauga anunț angajare/ cauta loc de munca AICI: Anunțuri.Ardeal24.ro OFERTA de locuri…

- Pretul mediu in sectorul rezidential din Romania ar putea creste in acest an cu 5-10%, factorii cheie care influenteaza piata fiind accesibilitatea, rata de ocupare a fortei de munca si rata dobanzilor, potrivit unui studiu realizat de o companie din sectorul imobiliar. "Apartamentele si duplexurile…

- Inca nu exista o decizie clara in legatura cu renunțarea la masca la locurile de munca unde toți angajații sunt vaccinați. „Dupa 1 iunie vom lua o astfel de decizie”, a anunțat sambata premierul Florin Cițu, contrazicand declarații, facute tot sambata, ale prefectului Capitalei.

- Angajatorii pot depune cererile de participare la Targul online al locurilor de munca, ediția a XIX-a,cu genericul „Locuri de munca in Moldova”, pana la 25 mai curent. Evenimentul este organizat de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca și se va desfașura in perioada 7-17 iunie 2021 pe www.e-angajare.md…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 225 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiiinspector de specialitate in administratia publicavechime in specialitatea studiilor 7 ani studii superioare economiceAGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI...

- Guvernul va promova un proiect de lege care va reglementa desfășurarea activităților casnice de catre un salariat in folosul unei persoane fizice. Potrivit unui document guvernamental, noua lege are drept scop "reglementarea desfășurarii activităților casnice de către o persoană fizică având…

- Moldova se afla de o perioada indelungata in dezechilibru economic. Daca lasam la o parte termenii sofisticați, la modul practic, acest fapt inseamna ca veniturile oamenilor sunt mult mai mici decat minimul necesar pentru a-și asigura un trai decent. De la declanșarea pandemiei, situația a devenit și…