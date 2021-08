Angajări la Casa de Pensii, in Ploiesti si Campina. Cei cu studii…

Angajari la Casa de Pensii Prahova. Cei cu studii medii, acceptati! In total, Casa Judeteana de Pensii Prahova cauta 41 de persoane pentru angajare. Este vorba de posturi de executie, cele mai multe fiind pentru Ploiesti, adica 29 de posturi, si restul pentru Campina.

Cei care vor sa ocupe un post, trebuie sa stie ca selectia se va face in urma sustinerii unuui concurs. Dosarele de inscriere se depun incepand de astazi, pana cel tarziu in penultima zi a lunii in curs, la sediul institutiei, Compatimentul Resurse-Umane, adica 30.09.2021. Cei selectati pentru concurs (selectia dosarelor…