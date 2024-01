Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Rațiu, 25 de ani, a fost doar rezerva in primul meci jucat in 2024 de Rayo Vallecano, 2-0 pe terenul lui Getafe. A vazut cele trei cartonașe roșii primite de jucatorii adverși. Getafe e echipa cu cele mai multe eliminari in elita Spaniei in acest sezon (9). Scenariu uluitor la Madrid, in prima…

- Scene neverosimile s-au produs la meciul dintre Unirea Dej și CS Mioveni, din runda cu numarul 15 din Liga 2. Partida dintre Unirea Dej și CS Mioveni s-a jucat pe un teren execrabil in Ardeal. Suprafața de joc se prezinta in condiții proaste, terenul denivelat și iarba lipsește in mai multe zone. …

- Galatasaray gazduiește meciul cu Manchester United in etapa #5 a grupelor Champions League, Meciul poate determina cine i se alatura lui Bayern Munchen, liderul grupei A, in primavara Champions League. „Diavolii” au intrat in avantaj la cabine, scor 2-1, dupa golurile marcate de Alejandro Garnacho,…

- ​Barcelona joaca sambata in LaLiga pe terenul celor de la Rayo Vallecano, echipa unde evolueaza și internaționalul roman Andrei Rațiu. Catalanii nu se vor putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucatori in aceasta confruntare.

- SCMU Craiova a avut parte de un meci de-a dreptul incredibil joi seara, in primul tur al 16-imilor CEV Cup. Formația oltean a cedat la mare lupta pe terenul sarbilor de la Radnicki, scor 2-3 (25-23, 18-25, 17-25, 25-21, 28-30), la capatul unui meci care parea sa nu aiba final, in special dupa desfașurarea…

- Fundașul dreapta Andrei Rațiu (25 de ani) a fost printre cei mai buni jucatori de pe teren in Real Madrid – Rayo Vallecano 0-0. Internațional roman a debutat duminica seara pentru Rayo Vallecano. Iar adversarul sau direct a fost nimeni altul decat Vinicius, unul dintre cei mai in forma jucatori ai momentului.…

- Nota primita de Andrei Ratiu, dupa ce a fost titular in Real Madrid – Rayo Vallecano 0-0. Fundasul nationalei Romaniei a fost integralist si a avut sarcina sa il marcheze pe Vinicius. Andrei Ratiu a facut fata starului brazilian de la Real Madrid. Rayo Vallecano a produs marea surpriza a etapei in Spania!…

- Bogdan Racovițan (23 de ani), fundaș central, nu a prins lotul de 23 de jucatori pentru meciul Romaniei cu Andorra. Romania - Andorra se joaca azi, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima TV Pentru meciurile din preliminarii, loturile echipelor naționale trebuie sa conțina…