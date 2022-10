Stiri pe aceeasi tema

- FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Andrei Miron (28 de ani). Fundasul central cu peste 230 de aparitii la nivelul primei ligi soseste la ”U” din postura de jucator liber de contract, dupa ce si-a reziliat intelegerea cu echipa israeliana Hapoel Haifa, anunța News.ro. Fii la curent…

- Andrei Miron (28 de ani), fotbalist dat afara de Gigi Becali de la FCSB in aceasta vara, este aproape de rezilierea contractului cu israelienii de la Hapoel Haifa. Aventura lui Andrei Miron in Israel nu a durat mult. Adus vara aceasta liber de contract de la FCSB de catre Hapoel Haifa, dundașul central…

- Clubul Politehnica Iasi a anuntat, joi, ca a obtinut serviciile mijlocasului Catalin Hlistei. "Mijlocasul lateral nascut la 24 august 1994 a semnat, astazi, contractul cu Poli Iasi", a precizat gruparea ieseana pe Facebook. Hlistei a jucat patru meciuri in acest sezon la Universitatea Cluj, iar in campionatul…

- Deși s-a vorbit despre posibilitatea ca Balgradean sa faca pasul de la CFR Cluj la U Cluj, „Șepcile Roșii” s-au orientat catre portarul bulgar, triplu campion in țara sa natala. Dupa ce și-a reziliat contractul cu Hermannstadt, Plamen Iliev (30 de ani) a decis sa ramana in Liga 1 și a semnat cu Universitatea…

- Gabriel Tamaș (38 de ani) a implinit 20 de ani de la primul sau meci in prima liga. Pe vremea cand era legitimat la Dinamo, fundașul a intrat pe teren in minutul 79, al meciului cu Ceahlaul, scor 2-0, in locul lui Dan Alexa. Fundașul a fost integralist, sambata, in meciul cu CS Mioveni, 0-0, in etapa…

- Dinamo, echipa care a inceput modest campionatul in Liga 2, cu doua infrangeri in trei partide, l-a prezentat astazi pe Gorka Larrucea, un mijlocaș central iberic in varsta de 29 de ani. „Mijlocașul central Gorka Larrucea, ultima oara la SD Amorebieta, in liga secunda a campionatului spaniol, a semnat…

- Krystian Nowak, un fundaș central polonez in varsta de 28 de ani și cu o inalțime de 1,88 metri, a ajuns la o ințelegere cu FC Universitatea Cluj. Fotbalistul a evoluat pana acum in primele ligi din Polonia, Scoția, Grecia și Croația.„Krystian Nowak este incepand de astazi noul jucator al Universitații!…

- Universitatea Cluj ramane fara victorie in Superliga dupa 4 etape, alb-negrii au inregistrat a doua infrangere a sezonului. Nu e de mirare ca „U” continua campania de transferuri din aceasta vara. Noul nume sosit pe Cluj Arena fiind Gabriel Simion, un mijlocaș defensiv in varsta de 24 de ani, care a…