„Centralul” Andrei Chivulete a avut un final complicat de prima repriza in Rapid - Chindia, la scorul de 0-0. Rapid și Chindia au oferit o prima repriza mai mult decat agreabila, un ritm alerg și ocazii la ambele porți. Minutele de prelungire au adus și doua faze controversate. Rapid a cerut penalty contra Chindiei! Verdictul lui Marius Avram In minutul 45+1, Dugandzic a cazut in careu dupa un duel cu Adrian Ionița. ...