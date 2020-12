Stiri pe aceeasi tema

- Stefan-Andrei Cazacu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu printr-o decizie a premierului interimar, Nicolae Ciuca, publicata, joi, in Monitorul Oficial. Anterior, Cazacu a detinut functia de secretar de stat la Ministerul Mediului,…

- Programul „Rabla pentru electrocasnice” incepe pe 15 decembrie. Ce produse sunt incluse si ce valoare au voucherele Romanii vor putea face cumparaturi prin Programul ”Rabla pentru electrocasnice 2020” incepand din data de 15 decembrie, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministerul Mediului,…

