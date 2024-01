Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Baciu, intalniri la Departamentul de Stat al SUA: Romania este acum intr-o poziție unica in care poate sa aiba o voce la nivel internaționalAndrei Baciu se afla in aceste zile, in SUA, acolo unde a avut mai multe intalniri la Departamentul de Stat despre domeniul inteligenței artificiale,…

- Nici „corupția” romaneasca nu mai e ce-a fost și nici americanii se pare ca nu mai lupta cu ea ca pe vremuri. Andrei Baciu , fost șef al CNAS și fost secretar de stat in Ministerul Sanatații, care este urmarit penal de DNA, se lauda ca a fost primit la Departamentul de Stat al SUA . O discuție foarte…

- Tema principala a discuției a fost legata de modul in care fake news și deep fake pot fragiliza democrația, intr-un context electoral complicat și cat de periculoasa este folosirea inteligenței artificiale in acest scop. "O discuție foarte interesanta la Departamentul de Stat american despre provocarile…

- Costurile tot mai ridicate ale imprumuturilor ii determina pe romani sa prefere tot mai des chiria in locul proprietații, așa cum se intampla in Europa de Vest sau in Statele Unite ale Americii

- Lili Sandu are o silueta de invidiat la 44 de ani. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV și-a dezvaluit secretele pentru unica.ro. A spus cum se menține, dar și ce truc are pentru un ten fara riduri. Mulți ani de zile, pe cand locuia in America, Lili Sandu a urmat un regim vegan, nu…

- Lili Sandu, in varsta de 44 de ani, și-a facut curaj sa vorbeasca acum despre diagnosticul dur pe care l-a primit la varsta de 29 de ani din partea medicilor. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a reușit sa scape de problemele de sanatate datorita unei diete stricte.La doar 29 de ani, Lili Sandu primise…

- ”M-am bucurat sa discut azi cu conducerea UiPath, liderul mondial in automatizarea software si o companie creata in Romania, despre solutiile necesare pentru a digitaliza sistemele informatice ale statului. Am avut un dialog extrem de deschis si de pozitiv cu Daniel Dines si echipa sa, convenind sa…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca Romania are ”cea mai buna legislatie pe trafic de persoane”. El da ca exemplu felul in care tara noastra a gestionat problema refugiatilor ucraineni care veneau si cu copii ai altor parinti. ”Cred ca vorbim de un stat care isi face treaba in acest moment”, adauga el,…