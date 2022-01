Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Simionescu este, pur și simplu, in al noualea cer de fericire! Traiește cele mai frumoase momente din viața ei, așa cum chiar ea a marturisit, iar aseara, chiar in seara de Craciun, a fost ceruta in casatorie de catre partenerul ei de viața. Iata cum a reacționat fiica cea mica a lui Adrian…

- Adelina Pestrițu a vrut sa aiba anul acesta un Craciun diferit! Vedeta a renunțat la tradiție și a ales sa-și impodobeasca bradul in podoabe albe și negre. Culorile alese de bruneta nu au fost deloc pe placul admiratorilor din mediul online, mai ales ca aceasta are o fetița de 4... The post Adelina…

- Gina Pistol nu s-a mai putut abține, astfel ca a rabufnit pe rețelele de socializare in fața tuturor fanilor. Prezentatoarea TV a ieșit tot mai rar la cumparaturi de cand a devenit mama pentru prima data, astfel ca nu s-a mai confruntat de ceva timp cu problemele din trafic. Astazi insa, a avut parte…

- Andreea Antonescu este o prezența feminina foarte admirata din showbiz-ul romanesc, astfel ca de-a lungul anilor comunitatea ei de pe rețelele de socializare s-a marit considerabil. Ei bine, caci nu mai este un secret pentru mine faptul ca de ani buni se afla in divorț cu soțul ei, și nu de puține ori…

- Alexia Eram este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul romanesc. Simpatica foc, fiica celebrei știriste Andreea Esca s-a facut rapid remarcata de lumea buna a Capitalei. Celebritatea sa este datorata și de relația pe care o are deja de ceva vreme cu Mario Fresh, tanarul care frange inimile…

- Nicole Cherry traverseaza cele mai frumoase clipe din viața ei. Artista și iubitul ei formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanescu actual, iar el știe de fiecare data cum sa o surprinda.