Doliu în cinematografie! Legendarul actor Danny Aiello a murit la vârsta de 86 de ani

Actorul american Danny Aiello, care a interpretat numeroase roluri secundare în filme de succes din anii '80-'90, precum "Do the Right Thing", "Leon" şi "Moonstruck", şi care l-a jucat pe tatăl Madonnei în videoclipul piesei "Papa… [citeste mai departe]