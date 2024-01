Stiri pe aceeasi tema

- Dupa divorțul de Ibrahim Ibru, Raluca Pastrama o duce mai bine ca oricand! Se realxeaza, se plimba și de bucura de viața! Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele ei și au surprins-o in compania unui barbat misterios! Iata cum se comporta in compania lui!

- Bianca Iordache a dat vestea momentului in showbiz-ul romanesc, dupa ce a anunțat ca este insarcinata și va devenit mamica de fetița. Insarcinata in aproximativ cinci luni, bruneta din showbiz-ul de la noi a vorbit, cu puțin timp in urma, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, despre cea mai frumoasa…

- Exista prietenie adevarata și care dureaza in showbiz, iar noi avem dovada clara a acestui fapt! Calina Nicole și Diana Gureșoaie știu cum sa se bucure de timpul liber. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și le-au surprins in ipostaze rare.…

- O bruneta din showbiz a trecut prin momente de panica chiar in noaptea dintre ani. Ea și viitorul ei soț urmeaza sa se casatoreasca, dar fosta lui iubita nu le da deloc pace. I-a gasit și in seara de Revelion și a venit la restaurantul unde se aflau.

- La ei sportul este din tata in fiu! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Victor Hanescu, unul dintre fostei tenismeni care au facut performanța pentru țara noastra. Iata ipostaza in care a fost surprins, de aceasta…

- Escrocii din Neamt s-au folosit, pentru a insela diverse persoane credule, de numele si imaginea unor vedete cunoscute in tara, intre care si Gigi Becali, finantatorul FCSB si fost politician