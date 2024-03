Stiri pe aceeasi tema

- Fanii celor doua vedete cred cu greu vestea separarii unui cuplu indragit din showbiz-ul de la noi din țara. Avem o noua desparțire in lumea mondena din Romania. Nimeni nu se aștepta la asta, mulți credeau ca cei doi indragostiți se pregateau de nunta. A fost confirmata o noua desparțire in lumea mondena…

- Un nou divorț rasunator in Romania! S-au desparțit dupa 53 de ani de mariaj cu scandal. Soția lui ii cere despagubiri de 500.000 de lei! Despre cine este vorba? Au divorțat dupa 53 de ani de casnicie Cristian Gatu, unul dintre cei mai cunoscuti handbalisti din Romania si fost presedinte al Federatiei…

- In ultima vreme, tot mai multe cupluri celebre s-au destramat, unele dintre ele provocand un mare șoc in randul fanilor. La fel s-a intamplat și acum, cand vedeta a anunțat ca nu mai este cu iubita sa. Deși pareau fericiți impreuna, se pare ca au ajuns la final de drum. Un nou cuplu celebru s-a […]…

- Florin Ristei a decis sa dea carțile pe fața dupa ce s-a tot speculat in presa ca nu formeaza un cuplu cu mulatra Naomi Hedman. Celebrul solist a facut dezvaluiri inedite despre tanara care i-a furat inima in urma cu trei ani. Florin Ristei, adevarul despre Naomi Hedman In ultimele luni s-a tot vehiculat…

- Fericiți, parca la fel de indragostiți ca in prima zi, erau considerați un exemplu in lumea artiștilor. Se pare ca anul 2024 a adus o desparțire neașteptata in showbiz. Un actor celebru s-a separat de logodnica sa, dupa șase ani de relație. Desparțire neașteptata in showbiz S-au cunoscut in 2017, pe…

- Iubirea plutește in aer. Un cuplu celebru a atras atenția din nou, dupa ce le-a scapat un detaliu interesant. Cele doua vedete ar fi facut marele pas, dupa nici o jumatate de an de relație. Care este aspectul ce a atras atenția tuturor. Un cuplu celebru s-ar fi casatorit in secret Andreea Balan și-a…

- O fotografie veche a atras atenția fanilor unei vedete de la noi. Pe atunci, era la inceputurile carierei in televiziune și nu avea habar ca avea sa devina una dintre cele mai celebre și indragite vedete din Romania. Cu o cariera impresionanta in spate, tanara de atunci arata plina de incredere și speranța.…

- Florin Busuioc este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din Romania. O țara intreaga il cunoaște pe celebrul prezentator meteo, insa puțini sunt cei ce știu detalii despre familia acestuia. Cu ce se ocupa fiicele sale și ce meserie va alege fata cea mare. La ce facultate merge aceasta.…