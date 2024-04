Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o piața a muncii unde salariile au tendința de a scade, vine o oferta cu un salariu de 20.000 de lei brut in Romania, fara facultate. Deși pare de necrezut, am aflat unde este locul de munca pe care il doresc mulți oameni. „Regele asfaltului” și afacerile de milioane de euro cu statul Nu cu […]…

- Un mare prezentator TV din Romania cu peste 50 de ani de cariera in televiziune și cunoscut de generații de romani a murit. Primul prezentator din TVR și fondatorul Antenei 1, a avut o cariera impresionanta in audio-vizual romanesc. A incetat din viața la varsta de 91 de ani. Florin Bratescu recunoaștea…

- Te-ai intrebat vreodata ce face Denis Haruț cand nu este pe terenul de fotbal? Daca da, atunci ești in locul potrvit! Ei bine, sportivul iși petrece timpul la locul de joaca. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini rare cu…

- Ion Țiriac (84 de ani) este unul dintre cei mai bogați oameni din Romania, cu o avere de peste un miliard de euro. Afaceristul a vorbit in cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” despre banii pe care-i are, despre avioane și piloți și a transmis și un mesaj clar tuturor.

- Vrei sa știi cum se rasfața marii jucatori de fotbal de la FC Rapid? Noi iți vom arata! Albion Rrahmani și Ermal Krasniqi știu sa se bucure de timpul liber pe care il au. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare…

- Costel Constanda a avut o apariție rara! Din ce mașina a coborat afaceristul roman, inainte de a merge la un restaurant exclusivist. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație.

- Fostul iubit al Andreei Mantea a dat-o uitarii pe prezentatoare, iar noi avem dovada. Afaceristul s-a afișat alaturi de noua iubita. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Iata despre cine vorbim!

- In județul Gorj, aproape 200 de oameni sunt in situația mai sus descrisa. Prefectul județului, Iulian Popescu, se arata șocat de aceste informații și a facut sesizare spre ”instituțiile abilitate”, potrivit Antena3. ”In urma unor verificari, am obținut informații ca 170 de persoane din Gorj dețin permise…