Andreea Marin, mărturii despre depresie: A fost și acel gând…` Andreea Marin, una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din Romania, a vorbit cu sinceritate despre depresie, in cadrul unei emisiuni tv. Vedeta a spus ca a suferit de depresie și ca a apelat atat la psiholog, cat și la psihiatru. Mai mult, Andreea Marin a recunoscut și ca a avut și ganduri de suicid. “Nu mi se pare un subiect pe care sa-ți fie teama sa-l abordezi. Pana la urma este ceva ce afecteaza o buna parte a populației, femei și barbați, deopotriva. Aș lega asta de anumite neimpliniri personale; m-am ferit sa vorbesc atunci despre lucrurile astea, astazi nu mai e un motiv… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

