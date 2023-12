Stiri pe aceeasi tema

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza un cuplu de opt ani, iar in tot acest timp cei doi au trecut atat prin momente frumoase, dar și prin momente mai dificile, insa tot timpul au fost unul langa altul și le-au traversat pe toate. Ca in orice cuplu mai exista și certuri, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro,…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in ipostaze neașteptate. De data aceasta, in vizorul lor a nimeni nimeni altcineva decat Roxana Nemeș. Cantareața și-a facut mai multe cumparaturi, iar cand a ajuns in parcarea unde…

- Anca Țurcașiu și fostul ei soț au divorțat in 2020, dupa 22 de ani de casnicie. Cei doi nu s-au despartit in condiții amiabile, iar barbatul și-a refacut viața la scurt timp dupa separarea de vedeta. Acum, aceasta a marturisit ce se intampla in viața ei personala.In cadrul unui interviu, Anca a marturisit…

- Anda Adam și Joseph Eudor Mohaci s-au casatorit civil la finalul anului trecut, insa puțini știau ca barbatul a ales sa ia numele de familie al soției sale. Artista a explicat de ce partenerul sau a preferat sa-l cheme Adam.Aflați la premiera filmului „Miami Bici 2”, Anda și Joseph Adam au stat de vorba…

- Anamaria Ferentz a parasit Romania in urma cu 10 ani, iar de mai bine de 2 ani traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de americanul Douglas. Artista locuiește alaturi și de cei șapte copii ai omului de afaceri și se implica in creșterea și educarea lor. Vedeta a vorbit pentru prima oara despre…

- Ori de cate ori iși face apariția, Andreea Antonescu are un look impecabil și reușește sa capteze toate privirile. Vedeta in varsta de 41 de ani se poate lauda cu o silueta perfecta dupa doua nașteri. Artista recunoscut in uma cu puțin timp ca nu depune mult efort pentru a arata atat de bine. Tot […]…

- Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticapean, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena. Actrița și partenerul ei sunt parinții a trei fetițe, iar vedeta recunoaște ca au existat și momente mai dificile in casnicie in toți acești ani.