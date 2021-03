Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, valorile termice diurne vor continua sa creasca in cea mai mare parte a tarii, iar vremea va deveni mai calda decat in mod normal in majoritatea zonelor. Cerul va fi mai mult senin, dar pe arii restranse, in primele ore cu precadere in regiunile intracarpatice se vor semnala ceata si nebulozitate…

- Vremea se incalzește in Capitala, iar maximele vor ajunge luni la 10-12 grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru București, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, pana luni la ora 8.00, vremea in Capitala va fi inchisa, cu nebulozitate joasa persistenta…

- Adrian Marinescu, medic la Institutul ”Matei Balș”, a recunoscut ca in saloanele spitalului era frig! Marinescu a precizat ca rudele pacienților le cereau medicilor permisiunea de a aduce surse de incalzire in saloane. Doctorul a precizat ca personal a refuzat ori de cate ori au fost incercari…

- Prognoza meteo arata ca astazi, 23 ianuarie, exista doar 20% șanse de precipitații, iar rafale de vânt vor fi la 33km/ora. În mare parte este înnorat, iar temperatura generala este de 9 grade, pe timp de zi. Seara va fi o temperatura de 3 grade…

- Pentru miercuri, 20 ianuarie, meteorologii anunta cer variabil, fara precipitatii si o usoara incalzire a vremii. Temperatura aerului va fi de minus 3 grade la Briceni si Soroca, la Balti si Orhei minus doua. Zero grade vor fi la Tiraspol. Cu unul mai mult va fi la Leova.

- Vremea se va mentine deosebit de rece in toata tara, anunta specialistii ANM. Pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger iar temeperaturile minime vor ajunge chiar sub minus 18 grade. Dar de la mijlocul saptamanii, vremea se incalzeste. Valul de frig care s-a napustit asupra Romaniei va mai persita…

- Metropola Montreal din provincia canadiana Quebec a doborat recordul absolut de temperatura pentru data de 25 decembrie, cu 13,6 grade Celsius, in timp ce mercurul din termometre a depasit valoarea de 16 grade...

- Metropola Montreal din provincia canadiana Quebec a doborat recordul absolut de temperatura pentru data de 25 decembrie, cu 13,6 grade Celsius, in timp ce mercurul din termometre a depasit valoarea de 16 grade Celsius in sudul regiunii, relateaza AFP. "Recordul anterior era de 11,7 grade,…