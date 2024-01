Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, e dorit de Spezia, locul 17 in Serie B. Criticat tot mai des de Gigi Becali in acest sezon, Compagno ar putea „scapa” chiar in țara natala, la Spezia, anunța TuttoB. Conducerea clubului cazut din Serie A in vara lui 2023 cauta cu disperare un atacant…

- Gigi Becali parea ca bate in retragere in ce privește o desparțire de atacantul italian Andrea Compagno (27 de ani), insa astazi a anunțat ca și-a redus din pretențiile financiare la un transfer. Patronul FCSB incearca sa-l vanda in aceasta iarna pe Andrea Compagno. Italianul, cu 4 goluri in 16 meciuri…

- George Pușcaș a analizat grupa de la EURO 2024 și crede in șansele naționalei. Atacantul primei reprezentative conduse de Edi Iordanescu a vorbit despre turneul final din Germania, dar și despre meciurile pe care „tricolorii” le vor juca la Campionatul European. Romania și-a caștigat grupa din Preliminariile…

- Andrea Compagno (27 de ani), atacantul celor de la FCSB, spune ca nu exclude o plecare de la vicecampioana Romaniei atat timp cat nu mai este apreciat de patronul Gigi Becali. Italianul nu traverseaza un sezon foarte bun in tricoul lui FCSB. Andrea Compagno a marcat numai 4 goluri in 20 de meciuri…

- Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, a admis ca s-a schimbat fața de sezonul trecut și din cauza lui Gigi Becali, patronul echipei. Italianul e in scadere fața de sezonul trecut, cand marca 11 goluri in 18 meciuri de SuperLiga pentru FCSB. In actuala stagiune are 4 reușite, in 14 meciuri.…

- Atacantul lui FCSB, Andrea Compagno, n-a fost utilizat in meciul cu fosta sa echipa, FCU Craiova (2-1), din cauza unei clauze stipulate in contract: „O nebunie”. El spune ca atunci cand va pleca de la roș-albaștri nu va mai juca la vreo alta echipa in Romania. Andrea Compagno n-a fost nici pe banca,…

- Ilie Dumitrescu lauda transferul lui Dorin Rotariu la FCSB. Fostul internațional a vorbit despre noua achiziție a lui Gigi Becali. Dorin Rotariu a revenit in Romania dupa ce a petrecut o perioada buna de timp peste hotare. Acesta a plecat din Liga 1 in anul 2017, atunci cand Dinamo l-a vandut la Club…

- Au fost scene incredibile in meciul Genoa – AC Milan, scor 0-1, din etapa a 8-a din Serie A. Ambii portari au fost eliminati si a fost nevoie de 14 minute de prelungiri. Radu Dragusin si George Puscas au jucat pentru gazde. In minutul 96, Mike Maignan a avut o interventie in afara careului. A […] The…