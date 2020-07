Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am putut ieși din casa chiar daca nu am comis nicio crima”, a spus Bocelli. El a recunoscut, de asemenea, ca nu s-a supus restricțiilor și a crezut ca gravitatea pandemiei a fost exagerata, relateaza BBC NEWS. Afirmațiile sale au suprins pe multa lume, intrucat devenise un simbol al unitații…

- Cantarețul italian de opera, Andrea Bocelli, a marturisit ca s-a simțit umilit și jignit de masurile de restricție impuse in propria țara, in Italia, in contextul pandemiei de coronavirus.

- Tenorul incurajeaza oamenii sa respinga distanțarea sociala, spune ca niciun copil nu ar trebui sa poarte masca in școli și ca nu cunoaște pe nimeni internat la terapie Intensiva din cauza Covid-19. Andrea Bocelli a declarat ca a incalcat in mod voluntar starea de urgența declarata in Italia. Vorbind…

- UTA Arad a fost incurajata la meciul cu Rapid din play-off-ul ligii secunde de o galerie formata din aproximativ 30 de suporteri, care au urmarit partida din apropierea stadionului „Motorul” din Arad. Cum meciurile din Romania se desfașoara in continuare fara spectatori, ultrașii „Batranei Doamne”…

- Masurile de izolare legate de COVID-19 in Austria s-au bazat pe o ordonanta neconstitutionala, a decis miercuri Curtea Constitutionala din Viena, declansand noi critici ca guvernul a ignorat statul de drept in raspunsul la pandemie, relateaza dpa.

- India este țara care a obligat la izolare cei mai mulți oameni, 1,3 miliarde. Tot mai mulți nu mai rezista și infrunta riscul de a fi prinși, dar iși deschid micile lor afaceri, pentru a mai face rost de un ban. Un batran de 71 de ani din Madhya Pradesh, districtul Betul, din centrul Indiei, a fost…

- Italia a relaxat incepand de luni masurile pentru limitarea raspandirii coronavirusului, iar deciziile luate de italieni ar putea fi un exemplu si pentru RomaniaDupa doua luni de carantina nationala, Italia a ridicat incepand cu 4 mai mai multe restrictii pentru cetateni.Oamenii au voie acum sa foloseasca…

- De la inceputul pandemiei de COVID-19, zilnic au fost angrenați peste 100 de jandarmi in executarea misiunilor. Avand in vedere faptul ca alaturi de celelalte structuri implicate in gestionarea acestei crize, jandarmii au executat misiuni cu un grad ridicat de risc, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi…