- Cele aproximativ 540.000 de intreprinderi mici și mijlocii (IMM), la ora actuala, in Romania ne plaseaza tot pe ultimul loc in Europa, raportat la mia de locuitori, in timp ce productivitatea unui salariat este de trei ori mai mica decat media europeana si se ridica la aproximativ 15.000 de euro pe…

- Productivitatea unui salariat in Romania se situeaza la valoarea de 14.500 - 15.000 de euro pe an, mult sub media europeana, de 47.000 de euro, a declarat marti, intr-o conferinta de specialitate, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu.

- In medie, Romania a recuperat anual doua puncte procentuale din decalajul fața de media europeana. In anul 2000, PIB-ul pe cap de locuitor al țarii (la paritatea puterii de cumparare) era doar de 25% din media UE, iar acum acest indicator a depașit 75%, a spus joi seara Csaba Balint, membru in Consiliul…

- Ciclonul care a provocat furtuni puternice in Europa in ultimele zile se apropie de Romania, aducand cu sine ploi torențiale, vant puternic și descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza ca, deși impactul va fi mai redus fața de alte zone europene, instabilitatea atmosferica va fi semnificativa.…

- In ultimul raport al Comisiei Europene, Romania a fost identificata ca lider in importul de carne de porc congelata in primele doua luni ale anului 2024. Cu cantitați semnificative provenind din America de Sud, in special din Chile, țara s-a distanțat de alte state membre ale UE, depașind chiar și Germania…

- Programul de Guvernare al PSD, centrat pe investiții publice record și susținerea firmelor care produc in Romania au pus industria țarii pe un curs ascendent, cu progrese vizibile fața de anul precedent, dar și de la luna la luna. Per ansamblu, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 5,4% in termeni…

- Romania este una dintre tarile UE cu cele mai mici cresteri de pret la locuinte in perioada 2010-2023, de 25%, jumatate din media europeana, dar chiriile s-au majorat in acelasi interval cu 45-50%, arata datele publicate joi de Eurostat. In privinta preturilor la apartamente, cresteri mai mici decat…

- Numarul de microintreprinderi in Romania este intr-o continua descreștere, conform ultimelor estimari oficiale. Masurile introduse de Guvernul Romaniei la finalul anului trecut pentru restricționarea regimului microintreprinderilor au un impact semnificativ asupra acestui sector economic vital. Conform…