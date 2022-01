Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia Andrei Trandaș! Fosta prezentatoare de la Antena Stars a nascut astazi o fetița superba, la 41 de saptamani. Din fericire, aceasta este ziua incepand cu care familia frumoasei blondine este completa. Iata prima imagine pe care a postat-o cu bebelușul ei, micuța Eva!

- Din moment in moment, Andra Trandaș se pregatește sa aduca pe lume primul ei copil. Fosta prezentatoare de la Antena Stars trebuie sa nașca in urmatoarele zile și a marturisit ca are emoții, dar se bucura ca nu a avut o sarcina cu probleme. Viitoarea mamica a dezvaluit și cum se va numi fetița ei.

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, a devenit mama unei fetițe in urma cu doar cateva zile. Artista a facut primele declarații dupa ce a fost externata din spital. Astazi, vedeta iși aniverseaza ziua de naștere. ,,Chiar daca nu am stat prea mult timp in spital, era ca și cum nu imi mai vazusem casa…

- Nicole Cherry a devenit mama pentru prima data in urma cu cateva zile. Artista traiește momente unice și se bucura de fiecare clipa pe care o petrece alaturi de Anastasia, fetița sa. Șatena a intrat prin legatura telefonica in emisiunea Star Matinal, unde a facut primele declarații despre rolul de mamica.

- Un scandal neașteptat ar fi izbucnit intre doua angajate de la Antena Stars. Simona Hapciuc ar fi atacat-o pe prezentatoarea de la „Star Matinal” in baia de la Antena Stars. Asistenta TV face primele declarații despre conflict. Simona Hapciuc și Nasrin Ameri sunt colege la Antena Stars, insa se pare…

- Emily Burghelea și-a ingrijorat fanii dupa ce a postat pe Instagram o fotografie cu ea plangand. Fosta concurenta de la „Bravo, ai stil” a facut primele declarații despre ce se intampla cu ea. Recent, Emily Burghelea a postat o fotografie cu ea in timp ce plangea, iar fanii sai s-au ingrijorat. Mesajul…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, e in culmea fericirii, asta deoarece in urma cu o zi a nascut. Vedeta e mama pentru a doua oara, iar acum a facut și primele declarații pe pagina sa de Instagram.