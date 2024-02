Andra este una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania, insa in ultimul timp a devenit și extrem de criticata pentru kilogramele sale in plus. Fiind mereu in atenția publicului, dezvaluind situații și momente chiar și din viața personala pe Instagram și TikTok, internauții au constatat ca Andra a luat cateva kilograme in plus, comparand-o cu Gabriela Cristea. Cu toate acestea, Andra se arata amuzata de rautatea unora și a marturisit ca, in trecut, greutatea ei chiar o preocupa, incercand sa slabeasca, dar acum se vede o „ grasuța frumoasa” „M-am chinuit anul trecut sa slabesc, acum nu ma…