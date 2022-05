Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a avut prima reacție, dupa ce Judecatoria Cornetu a hotarat astazi, 17 mai, prin decizie executorie, evacuarea artistei din imobilul pe care il ocupa in orașul Bragadiru . Decizia nu e definitiva, poate fi atacata. La scurt timp dupa decizie, interpreta a explicat ce se intampla. Anda Adam…

- Anda Adam a primit o inștiințare de evacuare dintr-o casa pe care o deținea in orașul Bragadiru, județul Ilfov. Dispoziția este executorie, insa artista susține ca a facut tot posibilul sa evite scandalul.

- Scandalul dintre Anda Adam si proprietara imobilului in care locuieste dureaza de cateva luni bune. Avocatul Adrian Cuculis, cel care se ocupa de cazul in speta, a facut declaratii pe marginea subiectului, acuzand-o pe artista de limbaj trivial si comportament agresiv.

- Judecatoria Cornetu a decis astazi, 17 mai, prin decizie executorie, evacuarea Andei Adam din imobilul pe care il ocupa in orașul Bragadiru, transmite Antena 3. Decizia nu e definitiva, poate fi atacata, insa cantareața e obligata sa paraseasca casa. Conform datelor facute publice pe Portalul Instanțelor…

- Delia, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, a spus care este motivul pentru care evita sa iși invite prietenii acasa la ea. Jurata de la „iUmor” nu s-a ferit sa faca totul public, chiar daca prietenii sai vor vedea declarațiile. Cantareața locuiește intr-un penthouse din zona Herastrau și…

- Este motiv de sarbatoare in familia Andei Adam. Artista iși sarbatorește astazi ziua de naștere, astfel ca inca de la primele ore a primit o mulțime de urari și felicitari de la toți cei dragi, cat și de la marea ei comunitate. Ei bine insa, iata ce iși dorește la implinirea celor 42 de ani!

- Vacanța prelungita a Andei Adam și a logodnicului ei a luat sfarșit. Cantareața și partenerul ei au decis sa revina de urgența in țara, dupa mai bine de o luna petrecuta in vila pe care o deține barbatul in Elveția.

- Dolly Parton a fost mult timp considerata regina muzicii country, legendara muziciana din Nashville fiind pe cale sa castige un nou titlu: Rock and Roll Hall of Famer. Artista a renuntat la cursa, scrie Variety.