Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unor jonglerii din listele electorale, AUR -ul lui George Simion este la un pas de a rata alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024. Deja, ieri, au fost sesizate Biroul Electoral Central și Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 cu privire la intocmirea ilegala a listelor cu semnaturi.…

- Pe langa faptul ca a ramas fara permis pentru ca a depașit viteza legala pe DN 7, in localitatea Buftea, județul Ilfov, senatoarea Diana Șoșoaca a fost amendata și pentru scandalul pe care l-a provocat, adresand injurii polițiștilor.

- Peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri in criptomoneda reprezentand echivalentul a 700.000 de dolari americani si autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate in urma a 40 de perchezitii vizand un grup specializat in spalarea banilor proveniti preponderent din…

- CARAȘ-SEVERIN – Anticipand ziua de 8 Martie, filiala județeana a partidului și-a prezentat o parte a activistelor din județ! Conferința de presa a Alianței pentru Unirea Romanilor, cea de ieri, s-a deosebit de cele precedente atat ca fond, cat și ca forma. Dat fiind ca urma Ziua Internaționala a Femeii,…

- Comunicat de presa, Poliția Romana: In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, pun in aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliara, in județele…

- Sarbatorile dedicate femeilor și primaverii au inceput, la Lugoj, cu „Balul Marțișorului – tradiție și simbol”, organizat de filiala locala a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR). Evenimentul, desfașurat la Terasa Ana Lugojana, a reunit aproximativ 100 de persoane, doamnele…

- Aflat la Washington DC, senatorul Claudiu Tarziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Romanilor, a rostit un discurs la cea de-a cincea ediție a „International Crisis Summit”, eveniment din marja Conservative Political Action Conference - CPAC, cea mai mare conferința…

- Blocada fermierilor și transportatorilor din Vama Siret a fost sparta in miez de noapte printr-o intervenție in forța. Blocada fermierilor și transportatorilor de la Vama Siret a fost sparta in mijlocul nopții printr-o intervenție in forța! 20 de mașini de poliție și jandarmi au fost mobilizate pentru…