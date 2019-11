Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) lanseaza in consultare publica proiectul de decizie privind desemnarea Companiei Nationale Posta Romana (CNPR) ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, marti, lansarea platformei aisemnal.ro, care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate de Autoritate in cadrul unei campanii…

- Valoarea pietei postale a crescut anul trecut cu 13% la 3,2 miliarde de lei, fata de 2017, a anuntat marti Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), care a aratat ca numarul total de reclamatii primite de furnizorii de servicii postale a crescut cu 14% in anul…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va putea desemna unul sau mai multi furnizori care sa presteze serviciile incluse in sfera serviciului universal in domeniul serviciilor postale, dupa ce solicita acest lucru printr-o cerere transmisa arbitrului telecom,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, vineri, ca supune consultarii publice un proiect de decizie prin care se stabilesc conditiile tehnice referitoare la utilizarea retelelor publice mobile de comunicatii electronice si conectarea acestora cu sistemul…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat pe site-ul propriu, pentru consultare publica, proiectul de decizie prin care se stabilesc conditiile tehnice referitoare la utilizarea retelelor publice mobile de comunicatii electronice si conectarea acestora…

