Stiri pe aceeasi tema

- Anchete se desfașoara în mai multe regiuni ale Italiei, privind o posibila frauda cu vaccinuri anti-Covid, dupa ce guvernatorul din Veneto, Luca Zaia, a spus ca a primit o oferta de 27 de milioane doze de vaccin. Aceleași „oferte avantajoase” ar fi fost primite și în Lombardia…

- Anchete se desfașoara in mai multe regiuni ale Italiei, privind o posibila frauda cu vaccinuri anti-Covid, dupa ce guvernatorul din Veneto, Luca Zaia, a spus ca a primit o oferta de 27 de milioane doze de vaccin. Aceleași „oferte avantajoase” ar fi fost primite și in Lombardia și Umbria, scrie…

- Poliția italiana investigheaza un posibil uriaș caz de frauda cu vaccinuri anti-Covid, dupa ce guvernatorul regiunii Veneto a dezvaluit ca intermediari anonimi i-ar fi oferit 27 de milioane de doze de ser Pfizer, precum și doze rusești și chinezești, in afara sistemului de achiziții al Uniunii Europene,…

- Primele 550.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19 au sosit marti in Ungaria, ea fiind singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat utilizarea acestui ser, a anuntat guvernul premierului Viktor Orban, care a dat unda verde si utilizarii vaccinului rusesc Sputnik V, relateaza…

- Un medic care lucra intr-un spital din nordul Italiei a fost plasat in arest la domiciliu pentru ca ar fi ucis doi pacienti in primul val al epidemiei de COVID-19 care a devastat tara in luna martie, a anuntat miercuri politia, transmite dpa. Procurorul il acuza pe medic, care lucra intr-un spital de…

- Romania a primit o noua transa de aproape 100 de mii vaccinuri impotriva Covid-19. Dintre cele sapte centre regionale deschise in intreaga tara, cele mai multe doze din aceasta transa ajung la cel deschis in Timisoara: 24.570 de doze. Azi au sosit in Romania 95.940 dozede vaccin de la Pfizer BioNTech,…

- Joe Biden și Kamala Harris au primit împreuna titlul de ”Persoana a anului” acordat de revista Time pentru anul 2020, în condițiile în care printre cei nominalizați se afla și cel care a pierdut alegerile prezidențiale din SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Biden…

- Autoritatea Naționala a Concurenței din Italia a amendat cu 10 milioane de euro Apple pentru o serie de mesaje legate de rezistența la apa a iPhone-urilor. Italia a acuzat compania de „o practica de business inșelatoare”, scrie Euronews .