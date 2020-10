Un judecator de instructie din Paris va redeschide ancheta ce vizeaza acuzatiile de viol formulate impotriva actorului francez Gerard Depardieu, dupa un recurs al reclamantei, care a contestat clasarea fara consecinte juridice a anchetei initiale, a declarat miercuri pentru AFP o sursa judiciara. Reclamanta, o tanara actrita care a denuntat mai multe violuri si agresiuni sexuale ce ar fi avut loc in august 2018 in resedinta pariziana a celebrului actor francez, si-a relansat plangerea judiciara dupa clasarea anchetei demarate de Parchetul din Paris in iunie 2019. "Nu am fost informat" in legatura…