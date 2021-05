Stiri pe aceeasi tema

- O explozie, urmata de un incendiu și soldata cu un deces a avut loc in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, anunța autoritațile locale. La volan se afla Ioan Crișan, om de afaceri aradean, patronul firmei piscicole Crimatex. "Este un lucru dovedit faptul ca astfel de tentative de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a susținut luni, 19 aprilie, o declarație de presa privitoare la intervenția brutala a polițiștilor din Pitești in cazul barbatului in varsta de 63 de ani. Amintim ca un barbat in varsta de 63 de ani din Pitești a fost evacuat joi dintr-un local cuprins de flacari.…

- Barbatul care a decedat in timpul imobilizarii de catre polițiști nu a murit din cauza unui stop cardiac, ci din lipsa de oxigen. Verdictul medicilor legiști le poate crea mari problem celor implicate in intervenție, care ar putea fi acuzați de omor. Barbatul a decedat vineri, in Pitești. Primele…

- Ancheta in cazul luarii de ostatici de la Onesti, incheiata cu moartea celor doi muncitori, este intarziata de agravarea starii de sanatate a ucigasului, care nu a mai putut fi audiat ieri. Ministerul de Interne promite un raport complet despre acest caz, in care exista suspiciuni ca fortele de ordine…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a fost intrebat, miercuri seara, despre numirea Irinei Alexe, pensionar din MAI, in functia de secretar de stat si a afirmat ca daca pensia speciala pe care o incaseaza aceasta este singura problema, ii va solicita sa renunte la una dintre cele doua.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca seful IPJ Bacau si adjunctul sau, precum si seful Politiei din Onesti si adjunctul sau vor fi inlocuiti din functie in urma luarii de ostatici de luni, soldata cu moartea a doua persoane, scrie Digi24.Bode a anuntat de asemenea sesizarea parchetului pentru…

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei, cere o alta abordare dupa clasarea definitiva a dosarului "10 august". Aceasta ii solicita ministrului de Interne, Lucian Bode, sa dispuna un control la Jandarmerie. Chiar daca un asemenea control ar veni la aproape trei ani de la protestul din Piata Victoriei,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ca șeful IPJ Bacau și adjunctul sau, precum și șeful Poliției din Onești și adjunctul sau vor fi inlocuiți din funcție in urma luarii de ostatici de luni, soldata cu moartea a doua persoane.