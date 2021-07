Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata feminina de baschet 3x3 a Romaniei s-a clasat pe locul al treilea, miercuri, la turneul de la Poitiers (Franta), din circuitul FIBA 3x3 Women's Series. Tricolorele, calificate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a invins Germania in sferturile de finala, cu 14-13, victoria fiind adusa…

- Nationala feminina de baschet 3×3 a Romaniei sustine ultimul test oficial inaintea Jocurilor Olimpice: etapa de circuit FIBA 3×3 Women’s Series de la Poitiers (Franta).Acvilele vor alinia urmatoarea formula: Sonia Ursu, Claudia Cuic, Gabriela Marginean si Ancuta Stoenescu. Din dele-gatia tarii noastre…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Poitiers (Franta), etapa din circuitul FIBA 3x3 Women's Series, potrivit Agerpres. Citește și: Soțul unei foste CANDIDATE la prezidențiale a dat EXPLICAȚII la ICCJ... Tricolorele, pentru…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Poitiers (Franta), etapa din circuitul FIBA 3x3 Women's Series. Tricolorele, pentru care acest turneu va fi ultima verificare inaintea participarii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au invins marti…

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a participat la a doua etapa din circuitul mondial FIBA 3x3 Women’s Series, programata in Franta, la Voiron. Dintre jucatoarele aflate in pregatire pentru Jocurile Olimpice, antrenoarea Tatiana Gallova a optat pentru acest turneu pentru Sonia Ursu, Anca Sipos,…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei s-a clasat pe locul al treilea la turneul de la Voiron (Franta), din circuitul FIBA 3x3 Women's Series, dupa ce a fost invinsa de selectionata Frantei cu scorul de 22-9, sambata, in semifinale. Sonia Ursu a reusit 5 puncte si o recuperare, iar Claudia Cuic…

- Circuitul mondial FIBA 3x3 Women’s Series a debutat, in Elvetia, la Mies, cu ocazia unui turneu organizat chiar la sediul FIBA - Patrick Baumann House of Basketball. Romania a deplasat pentru acest prim turneu o echipa nationala formata din patru dintre jucatoarele aflate in pregatire pentru Jocurile…