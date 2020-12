Anca Dragu, presedintele Senatului, a declarat miercuri ca sustine crearea unei comisii speciale parlamentare pentru identificarea si rezolvarea inechitatilor din sistemul de pensii. “In ultimii ani au fost introduse aceste pensii speciale, in diferite domenii, una cate una, cu derogare de la principiul contributivitatii. S-au obtinut o serie de exceptii si de privilegii prin legi […] The post Anca Dragu, despre pensiile speciale: Sustinem crearea unei comisii parlamentare pentru rezolvarea inechitatilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…