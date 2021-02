ANAT: Voucherele de vacanţă emise în 2019-2020 au creat peste 45.000 de locuri de muncă Voucherele de vacanta emise in perioada 2019-2020 au creat peste 45.000 de locuri de munca, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).



"Voucherele de vacanta ar fi trebuit privite de Guvern ca o investitie si nu ca o cheltuiala de la buget, fiind probabil una dintre cele mai profitabile alocari de fonduri de la buget. Pentru fiecare leu investit in vouchere de vacanta, 0,51 bani se regasesc in PIB, iar pentru fiecare 64.000 lei se creeaza si se mentine un loc de munca (sursa: studiu ASE si APET). Facand un calcul simplu, voucherele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

