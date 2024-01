Ananasul face minuni după mesele copioase: îmbunătățește digestia și ”topește” proteinele Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne da soluția cea mai placuta pentru o digestie buna dupa mesele copioase. Soluția se numește ananas. Acest fruct conține bromelina, enzima care descompune moleculele de proteine, ajutand intestinul sa le absoarba mai ușor și mai repede. ”Dupa o masa bogata in carne/pește, cateva felii de ananas proaspat ajuta la digestie – desface lanțurile de aminoacizi din proteine ”, noteaza medicul Bilic. Așadar, dupa o masa bogata, mancați una-doua felii de ananas crud sau papaya, deoarece conțin enzime naturale, care faciliteaza digestia. Pentru o buna digestie, este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

