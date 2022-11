Anamaria Prodan se folosește de copilul ei? Scandalul pensiei alimentare Anamaria Prodan se folosește de copilul ei? Intrebarea a inceput sa circule in mass media de cand a izbucnit scandalul pensiei alimentare pe care o primește fiul fostului cuplu Laurențiu Reghecampf-Anamaria Prodan. Bebeto – alias Laurențiu Reghecampf Jr. a postat un mesaj dur pe Insta, in care a aruncat cuvinte incredibile l-a adresa propriului tata. Bebeto, 14 ani, fiul lui Laurențiu Reghecampf și al Anamariei Prodan, a reacționat dur la adresa tatalui sau dupa ce Judecatoria Buftea a admis cererea de divorț intre parinții sai și a stabilit ce pensie alimentara va trebui sa plateasca antrenorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani, a postat pe contul de socializare mesaje care a starnit numeroae reacții din partea celor care o urmaresc. Vedeta a recunosut ca trece printr-o perioada grea, fara a da insa, prea multe detalii. Intrebata daca a avut vreodata atacuri de panica, Oana Zavoranu a…

- Lumea politica este impietrita – Anamaria Prodan a ales APP și declara ca va face istorie in Romania și in lumea politica așa cum a facut și in fotbal. Curtata de multe formațiuni politice de-a lungul anilor, Ana a refuzat mereu politicos, insa azi a ales!In urma conflictului cu Reghecampf care a lovit-o…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au batut vineri, in strada, in fața casei lor din Snagov. Baiatul lor, Laurențiu Reghecampf jr. a vazut imaginile, iar impresara e ingrijorata pentru el. Intr-un interviu pentru Click , ea l-a rugat pe antrenor sa nu iși uite copilul, chiar daca are deja alta…

- Bataia de vineri, 23 septembrie, dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost vazuta in imagini și de Bebeto, fiul lor, a transmis impresara pentru realitatea.net . Tot ea a dezvaluit și ce a zis copilul dupa ce a vazut incidentul din strada, din fața casei lor din Snagov, dintre parinții lui.…

- Artista de muzica populara, Elena Merișoreanu, intervine in scandalul momentului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Vedeta a fost șocata atunci cand a vazut imaginile cu cei doi, mai ales ca era foarte buna prietena cu mama impresarei, Ionela Prodan.Impresara Anamaria Prodan și fostul ei…

- Scene cumplite, vineri, in casa Anamariei Prodan. Laurențiu Reghecampf, cu care impresara se afla in plin proces de divorț, a navalit inauntru și, beat fiind, a agresat-o și i-a adresat injurii și amenințari cu moartea. Martor la incident a fost chiar copilul cuplului, Laurențiu jr. Potrivit declarațiilor…

- Anamaria Prodan a creat confuzie dupa ce a postat, pe Instagram, mai multe postari care denotau faptul ca ar avea un iubit. Ulterior, chiar a scris și cateva explicații foto in acest sens. Acum, insa, impresara clarifica situația.