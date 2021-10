Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan Reghecampf a mai trecut printr-un divorț, chiar in perioada in care a decis formeze o relație cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a avut o casnicie cu Tiberiu Dumitrescu alaturi de care are doua fete Sarah Dumitrescu și Rebecca Dumitrescu.

- Anamaria Prodan a emis un comunicat care prezinta punctul de vedere al familiei in, in vedere cu divorțul iminent și cu noua relație a lui Laurențiu Reghecampf. Laurențiu Reghecampf ar fi declarat ca a depus actele de divorț și ca pune capat casniciei cu Anamaria Prodan. Impresara a amenințat cu un…

- Anamaria Prodan a acordat primul interviu, dupa ce soțul sau, Laurențiu Reghecampf a declarat public ca depune actele de divorț. Ce spune despre pozele in care antrenorul apare langa alta femeie la masa.

- Anamaria Prodan a oferit prima reacție dupa ce soțul ei, Laurențiu Reghecampf, a anunțat ca a depus actele pentru divorț. Una dintre cele mai mediatizate casnicii din Romania este aproape de final. Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, este cel care a decis sa puna capat…

- Anamaria Prodan nu ezita niciodata sa-și exprime iubirea ce i-o poarta lui Laurențiu Reghecampf și in mod public. Cunoscuta impresara i-a facut astazi o declarație de dragoste soțului ei, dupa ce a publicat o noua fotografie cu ei doi.

- Anamaria Prodan nu s-a mai putut abține, dupa speculațiile aparute in ultima perioada in presa despre casnicia pe care o are cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a recționat acid pe Internet.