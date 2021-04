Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa doua zile de discuții serioase, am convenit sa semnam o completare la acordul coaliției care sa aduca proceduri și puncte de vedere care sa duca la creșterea increderii intre parteneri și sa creasca performanța in guvernare.Formatiunile politice sunt constiente de responsabilitatea pe care o au:…

- „Eu cred ca domnul Iohannis, in acest moment, cu totii vedem cum prin tacere se implica in viata politica, dupa ce ne-a impus aceasta coalitie, cred ca nu iese de rusine. Cred ca presedintelui Romaniei in momentul acesta ii e rusine si sa spuna ca a facut o mare greseala, dar cand se uita la ei, sunt…

- Criza generata de schimbarea din funcție a ministrului Sanatații Vlad Voiculescu ar putea fi tranșata astazi in ședința saptamanala a coaliției aflate la guvernare. Premierul Florin Cițu a declarat ieri ca așteapta in continuare ca USR PLUS sa nominalizeze un nou ministru la sanatate, avand in vedere…

- PNL si UDMR au temperat elanul USR-PLUS de transare rapida a crizei din coalitie, sedinta liderilor fiind stabilita pentru luni. Liberalii sunt gata inclusiv de o guvernare fara USR-PLUS, alianta care la randul ei e impartita in tabere pro si anti Florin Citu, sustin surse politice pentru „Adevarul“.

- PSD speculeaza criza din coaliția de guvernare generata de demiterea lui Vlad Voiculescu și cere alegeri anticipate.PSD transmite, printr-un comunicat de presa, ca nu va susține din Parlament niciun guvern minoritar PNL. "PSD nu va susține niciun guvern condus de PNL sau de USR-Plus. PSD exclude…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, a comentat la emisiunea "Sinteza Zilei" moderata de Mihai Gadea deciziile guvernului Citu privind inghețarea unor venituri și eliminarea unor sporuri, vouchere și gratuitați.