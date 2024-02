Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Pitești-Sibiu, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din Romania, se confrunta cu o criza a forței de munca, constructorii plangandu-se ca localnicii prefera sa ramana la ajutoarele sociale.

- „Inclusiv saptamana aceasta ne-a fost facuta o solicitare la care am si raspuns imediat, o solicitare prin care au fost rugati sa dam anumite informatii cu privire la legislatia romaneasca, pe aspectul urmator: daca acele cai extraordinare de atac formulate de avocatii lui Catalin Chereches ar putea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in considerare posibilitatea suspendarii efectelor contractului RCA atunci cand autovehiculul nu este in uz, cu prelungirea valabilitații acestuia pentru perioada de suspendare. De asemenea, se analizeaza extinderea plații primei RCA in rate, atat pentru…

- Anul 2023 s-a incheiat cu mai mulți angajați și contracte de munca, in total cu 6,67 milioane de contracte de munca in luna noiembrie 2023, in comparație cu 2022, cand erau 6,57 milioane de contracte de munca, potrivit datelor transmise de Inspecția Muncii. Numarul de contracte de munca din Romania…

- Autoturismele la mana a doua au scazut, iar mașinile electrice au stabilit un nou record. Analiza a pieței auto din Romania in 2023 Autoturismele la mana a doua au scazut, iar mașinile electrice au stabilit un nou record. Analiza a pieței auto din Romania in 2023 La sfarșitul anului 2023, platforma…

- Traian Halalai, președintele EximBank, fosta Banca Romaneasca din subordinea Ministerului Finanțelor, incaseaza unul dintre cele mai mari salarii din istoria țarii. Cu funcția de președinte executiv incaseaza 22.000 de euro pe luna. In 2022 a incasat un venit total de 1,3 milioane de lei din funcțiile…

- Daca ar ramane fara venituri, 65% dintre romani nu și-ar putea acoperi cheltuielile nici macar o saptamana. Aproape jumatate (46%) din populație nu face economii, iar dintre cei care fac, 27% nu pun bani deoparte intr-un fond de urgența, conform rezultatelor celui mai recent studiu național care reflecta…

- Președintele PNL, Nicolae Ionel Ciuca, a declarat ca salariile cadrelor didactice vor crește din nou in 2024, cu inca 20%, dupa ce au fost deja majorate cu 30% in acest an. El a precizat ca sumele vor fi cuprinse in proiectul de buget pe anul urmator, pe care Partidul Național Liberal il va vota in…