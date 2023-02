Stiri pe aceeasi tema

- Premierul norvegian, Jonas Gahr Støre, a propus ca țara sa sa ofere Ucrainei un ajutor de aproximativ 75 de miliarde de coroane norvegiene (circa 6,8 miliarde de euro) pe o perioada de cinci ani, relateaza The Guardian . „Ne propunem sa asiguram un acord unificat in acest sens in parlament”, a declarat…

- UPDATE 07:40 - Accesul Kremlinului la informații secrete despre strategiile de securitate ale țarilor NATO a fost slabit! In ultimii ani, sute de spioni ruși cu acoperire diplomatica au fost expulzați de catre statele occidentale, iar mai multe rețele de informații de pe teritoriul UE au fost demontate,…

- Exporturile de gaze ale Gazprom in afara fostului bloc sovietic au scazut cu 45,5% in 2022, potrivit rezultatelor anunțate luni, dupa un an marcat de o scadere brusca a livrarilor catre Europa in urma sancțiunilor occidentale impotriva ofensivei din Ucraina. Directorul general al Gazprom, Alexei Miller,…

- Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.In declaratiile introductive. transmise in direct de televiziunea rusa de stat, Vladimir Putin a subliniat ca relatiile dintre Rusia si China sunt tot mai importante ca factor de stabilizare si a spus ca Moscova vizeaza…

- Ucraina, cu sprijinul intens al NATO, „va invinge Rusia din punct de vedere militar in 2023”, iar Moscova va suferi consecinte politice „imprevizibile”, conform previziunilor pentru anul viitor ale German Marshall Fund of the United States (GMFUS), un think-tank care abordeaza probleme transatlantice.…

- Ucraina, cu sprijinul intens al NATO, "va invinge Rusia din punct de vedere militar in 2023", iar Moscova va suferi consecinte politice "imprevizibile", conform previziunilor German Marshall Fund of the United States (GMFUS), un think-tank care abordeaza probleme transatlantice, informeaza EFE, preluata…

- Procurorul șef al UE, care și-a obținut reputația luptand cu politicienii corupți din Romania, afirma ca de-abia așteapta sa inceapa lucrul la combaterea celor care incalca sancțiunile contra Rusiei, scrie Bloomberg , citat de Rador. Biroul Procurorului Public European (EPPO), care funcționeaza acum…

- Cheltuielile militare ale Rusiei in timpul celor noua luni de razboi in Ucraina se ridica la aproximativ 82 miliarde de dolari, aceasta cifra cuprinzand sumele nemijlocite utilizate pentru sustinerea efortului de razboi, conform estimarilor editiei ucrainene a Forbes, informeaza AGERPRES . Dar in aceasta…