- Partidele și-au declarat mai toate victoria la alegerile locale. Practic, in afara de primarii care și-au pierdut funcțiile, aproape toți liderii politici au facut calcule din care rezulta ca stau mai bine decat acum 4 ani.

- La 12 septembrie 490 i. Hr., are loc Batalia de la Marathon. Atenienii și plateenii, conduși de Miltiade, au obținut o stralucita victorie asupra armatei persane. Legenda spune ca Phidippides, un soldat atenian, a alergat distanța de 42 de kilometri de la campul de lupta de la Marathon pana la Atena,…

- Leonardo da Vinci si "stiinta lui asupra picturii", subiectul unei expozitii de mare succes organizate la muzeul Luvru spre sfarsitul anului trecut, vor fi vedetele unui film documentar ce va fi difuzat in Franta si in alte peste 60 de tari, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Une nuit au Louvre:…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca PNL și USR-PLUS se bucura de o susținere electorala de 52-53%, de aceea le cere bucureștenilor sa aleaga candidatul de dreapta Nicușor Dan și nu pe Traian Basescu.”In spatele lui Nicușor Dan se afla cele mai credibile și cele mai serioase partide…

- Știai ca istoricul artei fotografice incepe in anul 1500, cand Leonardo da Vinci construiește camere obscure care le permit pictorilor sa deseneze dupa contururile formelor? Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea 6 august: Batalia de la Marașești. Lupta in care romanii au spus ferm: „Pe aici nu se trece” Puterile Centrale au fost nevoite sa iși revizuiasca strategia, dupa succesul Armatei II la Maraști. Se renunța la ofensiva in zona Namoloasa, forțele germane fiind proiectate atat in zona Oituz,…

- 1917 - A inceput Batalia de la Marașești, incheiata pe 6 august cu victoria armatei romane comandate de generalul Eremia Grigorescu asupra trupelor germane conduse de generalul von Mackensen (6/19 august s.v.).

- Curtea Veche Publishing si think tank-ul New Strategy Center au publicat un volum-cheie despre cele mai acute intrebari ale prezentului si cele mai mari probleme legate de viitorul post-COVID-19. „Lumea de...