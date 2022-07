Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor crește in urmatoarele zile și in Olanda și Belgia, in timp ce incendiile de vegetație continua sa faca ravagii in sudul continentului, scrie BBC . Europa de Vest se va confrunta in continuare cu temperaturi sufocante in urmatoarele zile, pe masura ce valul de canicula se indreapta…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta, in urma absentei prelungite a precipitatiilor si in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, informeaza Agerpres. Circa 46% din teritoriul UE…

- Peste 10.000 de hectare de padure au fost cuprinse de incendii in sud-vestul Franței.Peninsula Iberica: temperaturi de 40-45 de grade, zeci de incendii in Spania Cod roșu de canicula in Marea Britanie. In Anglia, temperaturile ar putea depași 40 de grade O parte din vestul Europei a continuat sa lupte…

- Canicula practic pe tot globul! Temperaturile extreme au cuprins Europa, China, sud-vestul și centrul SUA. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și Marea Britanie.

- Temperaturile in creștere au pus stapanire pe unele parți ale Europei, care abia și-a revenit dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și in Regatul Unit, scrie BBC. Temperaturile vor atinge cote maxime joi…

- Climatologul Roxana Bojariu a vorbit despre fenomenele extreme din Grecia și a declarat ca, „in general, zona bazinului mediteranean este o zona critica din punct de vedere al climei și al resursei de apa”. Intrebata la B1 TV ce ar putea sa insemne aceste fenomene, climatologuil a explicat: „Acum e…

- Emilia-Romagna, Friuli-Venetia Giulia, Lombardia, Piemont si Veneto vor primi 36,5 milioane de euro sub forma de fonduri de urgenta pentru a combate deficitul de apa. Seceta ameninta peste 30% din productia agricola a Italiei, potrivit sindicatului agricol Coldiretti. Mai multe municipalitati au anuntat…

- Parlamentul European a votat prelungirea valabilitatii certificatului COVID cu inca un an, mai exact pana la 30 iunie 2023. Ca și pana acum, acesta atesta vaccinarea anti-COVID-19, trecerea prin boala sau efectuarea unui test PCR negativ. „Virusul inca circula, este prevalent in UE si trebuie sa fim…