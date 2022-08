Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul a fost lansat joi de seful diplomatiei europene, Josep Borrell, care mai crede ca este putin probabil sa survina o intrerupere "brutala" a furnizarii gazului natural rusesc, informeaza Agerpres, care citeaza AFP."Daca Rusia vrea sa ne taie gazul, ea nu va astepta toamna sau iarna pentru…

- Kremlinul a promis miercuri ca va impiedica activitatea presei occidentale in Rusia, dupa ce o instanța europeana a confirmat interdicția de difuzare impusa canalului rus de știri Russia Today (RT) France, considerat un instrument de propaganda al Moscovei, scrie The Moscow Times , preluand AFP. „Bineințeles,…

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Rusia are o istorie lunga in a folosi frigul pentru a invinge Europa. Iarna lui 1812 a deraiat operațiunea militara speciala a lui Napoleon. Trupele lui Hitler au ajuns in șoc hipotermic in afara porților Moscovei in decembrie 1941.

- Europa a folosit un arsenal de sancțiuni fara precedent impotriva Moscovei in incercarea de a slabi economia Rusiei și de a-l forța pe Vladimir Putin sa opreasca razboiul din Ucraina, iar pe masura ce embargourile iși fac simțite efectele, Moscova va ravni tot mai mult dupa bunurile la care nu mai are…

- Este vital ca Rusia sa nu fie umilita pentru ca, atunci cand luptele se vor opri in Ucraina, sa poata fi gasita o solutie diplomatica, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron. Liderul francez a mai spus ca, in opinia sa, Parisul va juca un rol de mediere pentru a pune capat conflictului, relateaza…

- Actuali și foști oficiali din domeniul energiei au spus ca se tem ca invazia Rusiei in Ucraina, venita dupa ani de zile in care in acest sector nu s-au facut destule investiții, a impins lumea spre o criza care va rivaliza sau chiar va depași crizele petrolului din anii '70 și de la inceputul anilor…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a discutat vineri 45 de minute la telefon cu Vladimir Putin și a primit asigurari ca Moscova iși va respecta angajamentele de livrare a gazelor naturale, dar și ca este gata sa discute cu Ucraina despre un schimb de prizonieri, relateaza Reuters.