Analiză: Poate stopa BNR inflația prin majorarea dobânzilor? Cum pot fi scăzute cu adevărat prețurile Banca Naționala a Romaniei a majorat dobanda monetara in ritm foarte accelerat, pe parcursul lui 2022, in incercarea de a domoli explozia prețurilor cu care se confrunta economia. Daca anul in curs incepea cu o dobanda de politica monetara de 1,75%, nivelul este in prezent de 6,25%. Dar BNR nu poate stopa cu adevarat inflația produsa de scumpirea energiei prin politica monetara, susține un cunoscut analist economic. Instrumentele monetare, ineficiente Analiștii economici anticipeaza o noua majorare a dobanzilor cu ocazia ultimei ședințe de politica monetara a BNR. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

