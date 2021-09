Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca la sedinta Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere va fi facuta o analiza pentru a vedea daca motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR îndeplineste toate conditiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii si votului…

- „Am avut mai multe puncte in discuție. Ne-am ințeles asupra propunerii de rectificare bugetara, care urmeaza sa fie arobata de guvern prin ordonanța de urgența. Au fost indepartate ultimele puncte pe diferite teme și am convenit asupra rectificarii.Referitor la programul Anghel Saligny, colegii de la…

- Motiunile cu care candideaza Ludovic Orban si Florin Citu la Congres arata viziunile pe care le au privind viitorul PNL. In timp ce Orban are un mesaj indreptat mai ales catre alesii locali si baza formatiunii, Citu se adreseaza liberalilor interesati de piata libera si de antreprenoriat.

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, afirma ca pentru noul mandat în fruntea partidului si-a stabilit ca obiectiv câstigarea alegerilor din 2024. "Cred ca niciun candidat la functia de presedinte al Partidului National Liberal nu poate sa se prezinte în fata…

- Lupta din PNL are ecou si in Guvern, miza fiind sefia unuia dintre cele mai importante ministere. In timp ce Ludovic Orban a avansat trei nume de liberali, dar care fug de aceasta functie, premierul are un alt favorit.

- Se anunța o zi tensionata! Ludovic Orban și Florin Cițu se bat pe cea mai mare organizație din țara. In timp ce echipa liderului PNL propune sa se voteze in cabina de vot, in ordine alfabetica, echipa premierului Cițu propune votul pe filiale. Amintim ca in acest moment Florin Cițu controleaza…

- Cuțitele s-au ascuțit in partid dupa ce un document redactat la Guvern trasa strategia pentru caștigarea șefiei PNL. Potrivit unor surse, șefii filialelor indecise vor avea azi o intalnire, ca sa stabileasca pe cine susțin.

- Au fost voturi in 13 filiale din țara pana acum, dar rezultatul este dezastruos pentru Ludovic Orban, RAPORTAT la numarul de delegați pe care fiecare filiala il va avea la Congres. Și asta pentru ca Florin Cițu a caștigat filiale cu un numar foarte mare de delegați: Suceava, 127, Neamț, 91, Iași,…