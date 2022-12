Final de ancheta in cazul unor inselaciuni cu iz imobiliar la Constanta!

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unei femei acuzata de inselaciune. Cea in cauza se afla in stare de arest preventiv. Pe scurt, inculpata este suspectata ca, in perioada 31.10.2019 ndash;… [citeste mai departe]