- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au stabilit, vineri, calendarul dezbaterii proiectelor de lege privind bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat pe 2024, votul final in plenul Parlamentului fiind programat pentru miercuri, informeaza Agerpres.roIn acest sens,…

- George Simion, președintele AUR, a declarat la Summitul Antreprenorilor Romani ca odata ce partidul pe care il conduce va ajunge la guvernare va taia ajutoarele sociale pentru toți cei care pot munci. ”Noi pledam pentru normalitate si in tara noastra normalitate inseamna un singur control pe an din…

- Guvernul a aprobat, joi seara, proiectele de lege privind bugetul de stat 2024 si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2024. Totodata, a fost adoptat si un proiect de lege si pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pe anul 2024. Proiectele de lege au…

- Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu sustine ca, potrivit datelor primite de la Institutul National de Statistica, speranta de viata in Romania nu va creste semnificativ pana in 2050. In medie, speranta de viata a romanilor este de 75 de ani, sub media UE. ”Noi n-am facut altceva decat sa venim in…

- In trimestrul III 2023 numarul locurilor de munca vacante a fost 40.000, in crestere cu 6.000 fața de trimestrul anterior, arata datele Institutului Național de Statistica. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul III 2023 a fost 0,78%, in crestere cu doar 0,01 puncte procentuale fața…

- O data la patru ani, Romania este de-a dreptul lovita din toate parțile de pomenile electorale pe care politicienii le arunca cetațenilor asemeni țaranilor care... The post Peste 14 mii elevi din Arad beneficiaza de burse sociale. In școli se lucreaza la foc continuu pentru actele necesare obținerii…

- Schimbarile propuse in acordarea voucherelor de vacanța pentru sectorul bugetar vor afecta doar angajații cu salarii mai mici de 14.000 de lei brut incepand din 2024. Bugetarii din Romania primesc, anual, vouchere de vacanța. De anul viitor, crestea valoarea tichetelor, dar se restrange si aria beneficiarilor.…

- Problema subfinanțarii cronice a sectorului sanatații in ultimele doua decenii in statele Europei de Est și de Sud-Est a dus la semnificativ mai puțini ani de viața sanatoasa pentru cetațenii țarilor respective in comparație cu restul Europei. Aceasta problema a fost discutata recent la Forumul European…