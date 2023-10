ANAF vinde terenul Elenei Udrea Mai multe terenuri ale fostei șefe a Autoritații Naționale de Restituire a Proprietaților (ANRP), Crinuța Dumitrean, dar și un teren al fostei ministre, Elena Undrea, au fost scoase la licitație de catre ANAF. Fostei șefe ANRP i-a fost confiscata suma de 400.000 de euro, apreciata de autoritați ca fiind mita, deși acuzațiile din dosarul care a dus-o in judecata, in 2016 de DNA, au fost prescrise. Terenul Elenei Udrea din București a ajuns a doua oara la licitație, astfel, prețul lui este redus cu 25%. Ea a fost condamnata la șase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, pentru luare de mita și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a scos la licitatie mai multe terenuri apartinand fostei sefe a Autoritatii Nationale de Restiture a Proprietatilor (ANRP) Crinuta Dumitrean si un teren al fostului ministru Elena Udrea, relateaza Profit.ro.Dumitrean este executata in urma unui dosar in care instanta a dispus confiscarea de…

- ANAF a scos la licitatie mai multe terenuri care aparțin fostei sefe a Autoritatii Nationale de Restiture a Proprietatilor (ANRP) Crinuta Dumitrean si un teren al Elenei Udrea, scrie Profit.ro. Dumitrean este executata in urma unui dosar in care instanta a dispus confiscarea de la aceasta a sumei de…

- Fiscul vinde un teren din București al Elenei Udrea, aflat la a doua licitație și, deci, cu un preț redus cu 25%, dar și mai multe terenuri ale fostei șefe ANRP, Crinuța Dumitrean, iar suma totala este de 10,8 milioane de lei, adica aproape 2 milioane de euro, a relatat profit.ro.ANAF a scos din nou…

- ANAF a scos la licitatie mai multe terenuri apartinand fostei sefe a Autoritatii Nationale de Restiture a Proprietatilor (ANRP) Crinuta Dumitrean si un teren al fostului ministru Elena Udrea

- Dumitrean este executata in urma unui dosar in care instanta a dispus confiscarea de la aceasta a sumei de 400.000 de euro, apreciata de autoritati ca fiind primita ca mita, chiar daca faptele din dosarul in care a fost trimisa in judecata, in 2016, de DNA, s-au prescris. De asemenea, Fiscul vinde si…

- ANAF a scos la licitatie mai multe terenuri apartinand fostei sefe a Autoritatii Nationale de Restiture a Proprietatilor (ANRP) Crinuta Dumitrean si un teren al fostului ministru Elena Udrea, relateaza Profit.ro. Crinuța Dumitrean este executata in urma unui dosar in care instanta a dispus confiscarea…

- Politistii au facut joi 13 percheziții domiciliare și au dus la sediu 13 persoane, in București și județele Ilfov și Valcea, intr-un dosar care vizeaza infracțiuni de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Este vorba de 13.061 de acte materiale cu un prejudiciu de 10 mil. de euro.Potrivit…

- Lipsa precipitațiilor din ultima perioada a accentuat fenomenul de seceta pedologica, in special in partea de sud a bazinului hidrografic Argeș Vedea. Conform ultimelor raportari primite din partea autoritaților locale, in zece comune de pe teritoriile județelor Argeș, Giurgiu și Ilfov, furnizare apei…