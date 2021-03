Stiri pe aceeasi tema

- „In primul rand vreau sa va spun ca indiferent despre cine este vorba, despre Maricel Pacuraru sau despre Clotilde Armand, vorbim despre un cetalean roman unde indivizi certați cu legea au facut toate aceste lucruri. Am primit petiția cu toate aceste detalii. Lupta cu clanurile interlope nu se face…

Nu exista nicio indoiala asupra faptului ca masurile cuprinse in construcția Legii bugetului de stat pentru acest an au fost luate in conformitate cu constrangerile existente, dupa un an greu din...

- Din luna aprilie 2020, Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala Alba aplica prevederile art. XV, din OUG 30/2020 și OUG 32/2020 cu modificarile și completarile ulterioare, referitoare la intreruperea activitații in perioada pandemiei. Beneficiaza de prevederile OUG 30 urmatoarele categorii:…

- Activitatea centrului comercial, unde astazi a avut loc un incediu , a fost reluata, cu excepția magazinelor de la etajul 2. Mai multe imagini de la fața locului au trimise la adresa redacției, cu precizarea ca oamenii legii au intervenit prompt la fața locului.

- In sedinta de Guvern de miercuri, 3 februarie, a fost adoptat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica. "Este un proiect de lege pe care l-am sustinut si consider ca este necesar. Asa cum am mai declarat,…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) anunta, ca in baza atributiilor si prevederilor legale in vigoare a stabilit prin Decizia Guvernatorului ARBDD nr. 532/29.12.2020, prelungirea pana la inceputul perioadei de prohibitie din anul 2021 a valabilitatii tuturor actelor de reglementare…

- La solicitarea deputaților PRO Moldova, Curtea Constituționala a decis astazi suspendarea Legii prin care a fost abrogata așa zisa ”Lege a miliardului”. ”Prin Decizia nr. 150 din 22 decembrie 2020, Curtea a admis cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 230 din 16 decembrie 2020 pentru abrogarea Legii…

- In ședința din data de 15 decembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a apreciat, in temeiul art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, ca nu se impune emiterea unui aviz de catre Consiliu cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1991…