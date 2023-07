Stiri pe aceeasi tema

- ANAF organizeaza in data de 09.08.2023 orele 14:00, in Bucuresti, str.Lucretiu Patrascanu nr.10, Corp B, sector 3, telefon 0786.543.421, licitatia urmatoare (a treia licitatie) aeronava McDonnel Douglas, tip DC9-82 (MD 82), nr. fabricație 49119, nr. inmatr. YR-OTN, pret de pornire al licitatiei 249.725…

- Alerta in apropierea insulelor Taiwan si Okinawa: Rusia a adus nave de razboiMinisterul japonez al Apararii a declarat vineri seara ca a observat doua nave de razboi ale Rusiei in apele din apropierea Taiwanului si a insulelor japoneze Okinawa in ultimele patru zile, dupa un anunt similar facut saptamana…

- Americanii de la Numbeo actualizeaza periodic lista orașelor lumii, in care costul vieții este mai redus. Aceștia se raporteaza la New York, orașul cu cel mai ridicat cost al vieții. Pentru Romania, specialiștii au calculat și au ajuns la concluzia ca Sibiul este orașul cu cel mai ieftin cost al vieții.…

- Serviciul executari silite cazuri speciale Bucuresti organizeaza in data de 20.06.2023, ora 14, la sediul din Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, corp B, cam. 202, licitatia pentru valorificarea urmatorului bun mobil: - aeronava McDonnel Douglas, tip DC9-82 (MD 82), nr. fabricatie 49119, nr.…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a tranmis, joi, 25 mai, ca scoate la vanzare un avion de tip McDonnel Douglas, care i-a aparținut companiei deținute de omul de afaceri Ovidiu Tender. Prețul de pornire este de 374.587 lei, fara TVA, informeaza ANAF.„Serviciul executari silite cazuri…

- ANAF mai face o incercare sa scape de avionul McDonnel Douglas ce a aparținut omului de afaceri Ovidiu Tender. ANAF, prin Serviciul executari silite cazuri speciale București, organizeaza in data de 20.06.2023, ora 14, la sediul din București, str. Lucrețiu Patrașcanu nr. 10, corp B, cam. 202, licitația…

- Ceremonia de incoronare a Regelui Charles al III-lea a adunat oficiali din intreaga lume. Printre aceștia se numara și Klaus Iohannis, care a plecat in Marea Britanie cu un avion inchiriat de la o companie privata romaneasca. La intoarcerea in țara, aeronava a facut o escala la Sibiu. Potrivit Boarding…

- Directorul Autoritatii Vamale Romane, Dinu-Octavian Nicolescu, a fost retinut pentru trafic de influenta de procurorii DNA, pentru fapte comise in perioada in care ocupa functia de director economic in cadrul Ministerului Mediului. „In luna aprilie 2020, inculpatul Nicolescu Dinu-Octavian, printr-un…