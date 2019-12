Stiri pe aceeasi tema

- ​Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) avertizeaza, luni, ca va face „verificari de tip blitz” la firme de servicii în domeniul auto, pentru creșterea colectarii taxelor. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Startup-ul Voi Technology, care opereaza un serviciu închiriere de trotinete electrice în 38 de orașe din 10 țari europene, a obținut investiții în valoare de 85 de milioane de dolari și spune ca va folosi banii pentru îmbunatatirea rezistentei trotinetelor.Citește mai…

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…

- Intrebat de jurnaliști daca ii lasa ceva amintire, in birou, succesorului sau Florin Citu, Eugen Teodorovici a raspuns: "Prezenta mea in birou va fi simtita cu siguranta. Sa comparati declaratiile facute si de mine si de colegul Citu si veti constata fiecare o diferenta in abordare, de stil, de clasa,…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 663.940 lei (159.556 euro), intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Ionel Goglea, sef serviciu in cadrul Universitatii "Valahia" din Targoviste. Potrivit unui comunicat al…

- Finantele timisene ofera ajutor celor interesati sa devina utilizatori ai Spatiului Privat Virtual, sistemul de comunicare electronica al instititiei cu contribuabilii. Sunt deja aproape 60.000 de utilizatori ai acestuia in judetul Timis. Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF ofera contribuabililor…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca a restituit, prin Agenția Naționala de Administrare Fiscala, taxa auto pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu tuturor contribuabililor romani.