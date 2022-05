Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca l-a numit, astazi, pe Lucian Ovidiu Heiuș in funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala, cu rang de secretar de stat. Decizia a fost transmisa spre publicare in Monitorul Oficial. “Am cerut noului președinte al ANAF ca principalul obiectiv sa fie…

- Toți cei 60 de angajați ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Ialomița au fost dați in judecata și trebuie sa plateasca peste 500 mii de lei instituției. Suma reprezinta prejudiciul constatat de catre Curtea de Conturi a Romaniei in urma unei misiuni de audit desfașurata in cadrul Agenției…